الدمام 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقطيف مساء غدٍ محاضرة بعنوان " أساليب الوقاية من الفتن " يلقيها الشيخ مسند بن محسن القحطاني وذلك بعد صلاة العشاء في بجامع الفاروق بعنك .كما ينظم الفرع بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر " هداية " محاضرات الأمن الفكري في عدة أيام من شهر ذو القعدة الجاري ، حيث تأتي أولى هذه المحاضرات بعنوان " الأفكار الهدامة وكيفية تحصين الشباب منها " يلقيها الشيخ مسند بن محسن القحطاني ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠ في جامع خادم الحرمين الشريفين بالخبر، ومحاضرة بعنوان " أساليب الوقاية من الفتن " يلقيها الشيخ الدكتور إبراهيم سليمان الفهيد بجامع جعفر بن أبي طالب في يوم السبت الموافق ٢٤ / ١١/ ١٤٤٠ وجميع المحاضرات بعد صلاة العشاء .// انتهى //23:13ت م0176