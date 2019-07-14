أبها 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه عند الساعة 8:30 من مساء يوم الجمعة التاسع من الشهر الجاري، وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة جنوب منطقة عسير ، بمتابعة إحدى المركبات التي تم الاشتباه بها وذلك للتحقق من وضعها ، بادر من فيها بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل وتعقب المركبة والقبض على قائدها ، مواطن في العقد الرابع ، وتم ضبط السلاح المستخدم في المركبة التي اتضح أنها مسروقة ، كما ضبط بحوزته (502) قرص كبتاجون ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد آل هباش أنه نجم عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن وتم نقله إلى المستشفى ، وحالته الصحية مستقرة - ولله الحمد - .وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها - والله الهادي إلى سواء السبيل - .// للصحف // // انتهى //23:48ت م0179