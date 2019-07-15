وادي الدواسر 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واساختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الصيفي بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، اليوم دورة التصوير الفوتوغرافي التي أقامها للمبتدئين والهواة من حاملي الكاميراتالاحترافية .وتضمنت الدورة التي قدمها المصور مبارك بن عبدالله آل خشيم جلسات تدريبية شمل محتواها النظري والعملي أنواع التصوير ونواع الكاميرات ، وأنواع العدسات والمرشحات الضوئية ،وأوضاع الكاميرا التلقائية والاحترافية ، والتعريف بقواعد التعريض الصحيح للضوء من خلال مثلث التعريض ، بالإضافة إلى القواعد الذهبية للصورة الناجحة ، وأنواع الإضاءات .وأوضح مدير النادي فيصل بن بادي الدوسري أن الدورة صممت خصيصاً للمبتدئين في مجال التصوير الفوتوغرافي ، حيث تمكنهم من الإلمام بأساسيات التصوير الفوتوغرافي الرئيسة ليصبحوا مصورين قادرين على مزاولة تلك الهواية .// انتهى //00:06ت م0180