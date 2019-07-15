عام / اختتام دورة التصوير الفوتوغرافي بوادي الدواسر
الاثنين 1440/11/12 هـ الموافق 2019/07/15 م واس
وادي الدواسر 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس
اختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الصيفي بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، اليوم دورة التصوير الفوتوغرافي التي أقامها للمبتدئين والهواة من حاملي الكاميرات
الاحترافية .
وتضمنت الدورة التي قدمها المصور مبارك بن عبدالله آل خشيم جلسات تدريبية شمل محتواها النظري والعملي أنواع التصوير ونواع الكاميرات ، وأنواع العدسات والمرشحات الضوئية ،
وأوضاع الكاميرا التلقائية والاحترافية ، والتعريف بقواعد التعريض الصحيح للضوء من خلال مثلث التعريض ، بالإضافة إلى القواعد الذهبية للصورة الناجحة ، وأنواع الإضاءات .
وأوضح مدير النادي فيصل بن بادي الدوسري أن الدورة صممت خصيصاً للمبتدئين في مجال التصوير الفوتوغرافي ، حيث تمكنهم من الإلمام بأساسيات التصوير الفوتوغرافي الرئيسة ليصبحوا مصورين قادرين على مزاولة تلك الهواية .
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