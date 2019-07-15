القاهرة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسحقق منتخب الجزائر فوزًا مثيرًا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019م التي تستضيفها مصر.وتقدم المنتخب الجزائري في الدقيقة 40 بهدف للاعب النيجيري وليام تروست إيكونج بالخطأ في مرماه، ثم تعادل المنتخب النيجيري من ضربة جزاء في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب أوديون إيجالو، لتحمل الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قمة الإثارة حين أحرز اللاعب الجزائري رياض محرز الهدف الثاني بتسديدة من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.وبهذه النتيجة يخطف المنتخب الجزائري البطاقة الثانية للمباراة النهائية للبطولة، ويلاقي يوم الجمعة المقبل المنتخب السنغالي في ختام البطولة.// انتهى //00:10ت م0182