موسكو 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل أستراليا اليوم.وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنه تم رصد الزلزال في تمام الساعة 23.01 بالتوقيت العالمي (02.01 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بعد 208 كيلومتراً غرب منتجع بروم الساحلي (شمال غرب أستراليا) وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.// انتهى //04:27ت م0187