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الاثنين 1440/11/12 هـ الموافق 2019/07/15 م واس
الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستعرض وملك ماليزيا العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون
اعتماد منصة «صحة» لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة.. الملك يوافق على قرارات المجلس الصحي
أمير الشرقية يلتقي مدير ميناء الملك فهد وسفير نيبال
أمير نجران يستقبل المعزين في الأميرة الجوهرة
فيصل بن مشعل: دور جمعية حقوق الإنسان مهم
أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة فرنسا
رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر لخادم الحرمين استضافته ألف حاج وحاجة
مذكرة تعاون بين إمارة جازان ومركز «أداء»
انطلاق تمرين «القائد المتحمس 2019» بين القوات السعودية والقوات الأميركية
الخطيب يلتقي وزيرة سياحة إسبانيا ورئيس منظمة السياحة العالمية
للعام الثالث.. السلطات القطرية تمنع مواطنيها من الحج
تركيا تتلقى ضربة اقتصادية بخفض تصنيفها الائتماني إلى bb-
السفينة السعودية - الإماراتية تحمل 50 ألف طن من اليوريا واحتياجات المزارعين
المملكة والإمارات تنقذان الموسم الزراعي السوداني
غارات التحالف تسقط انقلابيين في البيضاء ومأرب
الحكومة اليمنية: الحوثيون وراء انهيار العملة
مساعدو ترمب يستقرون على العقوبات ضد تركيا
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