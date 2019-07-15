الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستعرض وملك ماليزيا العلاقات الأخوية وتعزيز التعاوناعتماد منصة «صحة» لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة.. الملك يوافق على قرارات المجلس الصحيأمير الشرقية يلتقي مدير ميناء الملك فهد وسفير نيبالأمير نجران يستقبل المعزين في الأميرة الجوهرةفيصل بن مشعل: دور جمعية حقوق الإنسان مهمأمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة فرنسارئيس الوزراء الفلسطيني يشكر لخادم الحرمين استضافته ألف حاج وحاجةمذكرة تعاون بين إمارة جازان ومركز «أداء»انطلاق تمرين «القائد المتحمس 2019» بين القوات السعودية والقوات الأميركيةالخطيب يلتقي وزيرة سياحة إسبانيا ورئيس منظمة السياحة العالميةللعام الثالث.. السلطات القطرية تمنع مواطنيها من الحجتركيا تتلقى ضربة اقتصادية بخفض تصنيفها الائتماني إلى bb-السفينة السعودية - الإماراتية تحمل 50 ألف طن من اليوريا واحتياجات المزارعينالمملكة والإمارات تنقذان الموسم الزراعي السودانيغارات التحالف تسقط انقلابيين في البيضاء ومأربالحكومة اليمنية: الحوثيون وراء انهيار العملةمساعدو ترمب يستقرون على العقوبات ضد تركيا// يتبع //06:02ت م0003