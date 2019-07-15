ركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المال القطري «المسموم» ) : لم يعد ثمة مجال للشك أن النظام القطري يعمل على ضرب الاستقرار في المدن اليمنية المحررة عبر ذراعها الإخواني الذي تستخدمه كحصان طروادة في عدد من الدول العربية، جاء ذلك بعد ماكشفته العملية الأمنية الناجحة التي أسفرت عن ضبط أسلحة قطرية في منزل قيادي في تنظيم الإخوان بمحافظة عدن اليمنية.وتابعت : ولعبت الإمارة الصغيرة على الوجهين في اليمن، فبينما شاركت في التحالف العربي من أجل دعم الشرعية اليمنية، كانت تدعم المتمردين الحوثيين في صنعاء وتنظيم الإخوان المتحالف معهم، وذلك من أجل خلط الأوراق، وإشاعة فوضى في اليمن الذي يعاني الآن إنسانيا جراء الانقلاب الحوثي، ودفع آلاف اليمنين الذين قتلوا في الهجمات الحوثية العشوائية على منازلهم والمستشفيات العامة ثمن هذا الدور المزدوج.ولم تكن الأسلحة القطرية إمدادات لقوة منظمة، إنما هي أسلحة مليشاوية الغرض منها تنفيذ عمليات استهداف محددة، وضرب الاستقرار الأمني في المدينة التي تعد رمزا للشرعية اليمنية، من أجل خلط الأوراق وإفساح المجال للتنظيم الإخواني من أجل توسيع نفوذه.// يتبع //06:02ت م0004