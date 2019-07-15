وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الخلايا الإخوانية وإخلالها بالأمن ) :إذا حلت خلايا الإخوان في أي قطر فإنها تنشر فيه لا محالة أسباب الاضطراب وعوامل الفتنة وخطابات الكراهية وهو أمر لم يعد خافيا على أحد تتكرر مشاهده بين حين وحين كتلك الخلية التي اكتشفت في دولة الكويت الشقيقة حيث تم ضبط أفرادها وتم تسليمهم إلى السلطات المصرية وفقا لطلبها، وتلك الخلايا عادة ومن يتستر ويتعاون معها لا تضمر إلا الحقد والبغضاء للآمنين المسالمين ولا تضمر إلا الكراهية لأي مجتمع يتوق أفراده للأمن والاستقرار، وقد ثبت للسلطات الأمنية بالكويت أن تلك الخلية بعد سلسلة من التحقيقات مع أفرادها أنها ضالعة بارتكاب عمليات إرهابية في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، وقد حذرت وزارة الداخلية الكويتية من الارتباط بأي خلية إرهابية تستهدف زعزعة الأمن في الكويت.وتابعت : إنها صورة من صور انتشار الإخوان في العديد من أقطار وأمصار الـعالـم في الـشرق والـغرب لا هـم لهم إلا الإجهاز على الأمن في أي مكان وزعزعة الاستقرار أينما تواجدوا، فالتحريات والتحقيقات التي تجرى معهم بعد ضبطهم تكشف انخراطهم في أعمال إرهابية أو التخطيط لها بما يؤكد تورطهم فيها ويؤكد هروبهم من أحكام صادرة بحقهم، وأنهم يلوذون بالفرار عادة من البلدان التي أصدرت تلك الأحكام ليمارسوا أعمالهم الإرهابية في بلدان أخرى، وقد تأكد أن الخلية الإرهابية التي اكتشفت بالكويت صدرت بحق أصحابها أحكام بالسجنلضلوعهم في اعتداءات إرهابية بعدة محافظات مصرية.وبينت : خلية الإخوان في مصر عاثت خرابا ودمارا في هذا القطر، وهرب بعض أفرادها إلى بلدان أخرى تلافيا لملاحقة القضاء لأفرادها كما هو الحال مع القضية المكتشفة بالكويت، حيث ثبت أن تلك الخلية قامت بعقد اجتماعات إخوانية في تركيا وقطر والكويت للتخطيط لأعمال إرهابية، فالعلاقة وثيقة بين المطلوبين من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمع بعض أفراد تلك الخلايا بالبعض، وقد ظنت تلك الخلـية مدار الـبحث أنها قد تفلت من الملاحقة إن لجأ أفرادها إلى الكويت، فهذا البلد الآمن خير ملاذ لهم.وختمت : ورغم ضبط بعض أفراد تلك الخلية وترحيلهم إلى مصر لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم إلا أن بعض أفرادها هربوا إلـى قطر وتركيا، وهم متورطون بارتكاب جرائم عديدة كاغتيال النائب العام المصري واقتحام مقار أمنية مصرية والتحريض على التظاهرات وغيرها من الجرائم الإرهابية، وهكذا تمارس عصابات الإخوان أينما تواجدت العديد من التجاوزات المسيئة لأمن واستقرار الدول، ولابد في هذه الحالة من ملاحقة أصحابها والقصاص منهم فهم يمثلون مجموعة من الأشرار الذين لا يحلو لهم إلا العبث بأمن المجتمعات البشرية ونشر عوامل الفتنة والطائفية والكراهية بين أفرادها، فتلك عصابات خارجة عن القانون ولابد من اجتثاث ظاهرة أصحابها الإرهابية من جذورها.// انتهى //06:03ت م0006