طرابلس 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،على جهود المجلس الرئاسي من أجل حل المشاكل التي تؤرق حياة المواطنين ، موضحة أن هناك جهودًا تبذل لإمكانية عودة الشركات الأجنبية التي كانت تقوم بتنفيذ المشاريع الكهرباء التي تفوق 5000 ميغاوات لاستكمالها، مؤكدة أن المهندسين والفنيين الليبيين تمكنوا من تشغيل الوحدة الرابعة من محطة أوباري بالنفط الخام.ونوهت إلى أن النواب المجتمعون في القاهرة توافقوا على عدد من الثوابت، موضحة تأكيدهم على وحدة التراب الليبي و شرعية مجلس النواب، مشددين على أن أي حل سياسي يجب أن يأتي من مجلس النواب مع التأكيد على مدنية الدولة.وبينت الصحف الليبية استمرار المطالبات الدولية بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين الواقعة بمناطق النزاعات في العاصمة الليبية طرابلس.// انتهى //08:55ت م0009