الخرطوم 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على فشل جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير المقررة أمس في الانعقاد للمرة الثانية، حيث لم يحضر وفد الحرية والتغيير لمقر التفاوض.ولفتت الانتباه إلى استئناف لجنة إعادة الانتشار التي ترأسها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن أمس، اجتماعاتها على متن سفينة أممية، وبعد انقطاع دام خمسة أشهر.وأبرزت تحذير الجامعة العربية، من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها تصاعد العدوان الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة على منظومة الحقوق الفلسطينية كافة.وأشارت إلى إحباط وزارة الدفاع الجزائرية مخططاً لاستهداف مسيرات الحراك الشعبي بعبوات ناسفة.وسلطت الضوء على دعوة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني العام 2015، في بيان مشترك أمس، إلى وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار في هذا الملف.// انتهى //09:24ت م0011