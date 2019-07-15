بيروت 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسواكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، المساعي الرامية لإزالة العقبات من أمام جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة اللبنانية لعام 2019 م، التي تنطلق في المجلس النيابي غداً، والمعلّق إتمامها على انعقاد مجلس الوزراء.ورصدت حصيلة القتلى والجرحى من المدنيين الذين سقطوا في قصف استهدف إحدى القرى جنوب حلب في سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان .وتطرّقت إلى الاشتباكات العنيفة، التي شهدتها العاصمة الفرنسيّة، باريس أمس، بين الشرطة الفرنسيّة وبين متظاهري "السترات الصفراء"، بالتزامن مع احياء اليوم الوطني للبلاد .وأشارت إلى مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين في مواجهات اندلعت في ولاية سنار جنوب شرقي السودان .كما تناقلت صحف لبنان، إعلان وزارة الدفاع الجزائرية أمس، القبض على خمسة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية، تستهدف المتظاهرين عبر مناطق مختلفة في البلاد، وذلك باستعمال عبوات متفجرة .// انتهى //09:46ت م0013