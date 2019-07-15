المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو2019م واسأشاد معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بجهود موظفي جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة .جاء ذلك بعد اجتماعه بأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالمطار, خلال زيارته صالات الحج بالمطار للاطلاع على آلية عمل موظفي الجوازات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام .وقال معاليه لمنسوبي الجوازات " أنتم تبذلون جهوداً كبيرة في خدمة الحجيج وهذا شرف عظيم وخدمة جليلة اصطفاها الله لكم، ولكم الأثر الكبير والبصمة العظيمة التي تنطلق من الإيمان المطلق بهذه الرسالة الملقاة على عاتقكم لخدمة ضيوف الرحمن " .من جهته قدّم قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير شكره وامتنانه لمعالي الدكتور عبدالرحمن السديس على هذه الزيارة والكلمات التي كان فيها الكثير من التحفيز والتشجيع لمنسوبي الجوازات في المطار الذين يبذلون جهوداً كبيرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام .// انتهى //10:07ت م0015