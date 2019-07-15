جيزان 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واستنظم غرفة جازان يوم الخميس المقبل ورشة عمل بعنوان " تأسيس المشاريع الناشئة .. الفرص والتحديات " ، يقدمها مدير برنامج الحاضنات التقنية بأبها سعيد بن علي الشهراني ، وذلك بمسرح الغرفة .ودعت الغرفة الشباب والفتيات إلى التسجيل عبر موقع فعاليات الغرفة في ورشة العمل التي تتضمن محاور متخصصة عن دراسة حجم السوق ودوره في تطوير المشروع الناشئ ونموذج العمل التجاري في تسهيل بناء خطة المشروع ، وبرنامج بادر وأهمية الحاضنات في تخفيف أعباء التأسيس وتسهيل تطور ونمو المشروع ، إلى جانب نماذج ناجحة لواد الأعمال .// انتهى //10:07ت م0016