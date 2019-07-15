القاهرة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بأعمال الدورة العادية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي ستنطلق بعد غد برئاسة المملكة العربية السعودية وبحضور وزراء الاعلام العرب أو من يمثلونهم بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.وأشارت إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي، ستعقد اليوم أعمال دورتها العادية الـ "93" برئاسة المملكة أيضا لمناقشة ثمانية عشر بنداً، تمهيدًا لعرضها على الدورة الـ "11" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد لرفعها إلى الدورة الـ "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب الأربعاء المقبل.وأبرزت صحف القاهرة، استعراض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018/2019، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.ولفتت إلى تحذير فرنسا من الانزلاق إلى حرب بين أمريكا وإيران بعد انتهاك الأخيرة قيود تخصيب اليورانيوم عقب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق المبرم مع القوي الدولية وطهران."وعرجت إلى تأكيد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن فلسطين هي كلمة السر في الشرق الأوسط والصراع الأزلي والتاريخي بين العرب وإسرائيل وبعد مجيء إدارة الرئيس الأمريكي ترامب دمرت الشرعية الدولية في عملية السلام.وتطرقت إلى مواصلة أعضاء البرلمان الليبي اجتماعاتهم بالقاهرة لليوم الثاني على التوالي لبحث سبل التعامل مع الأزمة الليبية واستعادة السلم والاستقرار وتوحيد الصفوف داخل البرلمان الليبي.// انتهى //10:11ت م0017