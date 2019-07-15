بغداد 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم حول أزمة السكن والمعالجات المطروحة على مجلس النواب للحد منها, والقضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق للمواطنين.وعرجت مجددًا على ملف الفساد, مشيرة إلى دور لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء في هذا المجال داعية إلى اطلاع الرأي العام ومجلس النواب العراقيين على نتائج التحقيقات في هذا الملف.في الشأن السياسي أبرزت استقبال رئيس الجمهورية برهم صالح أمس للسفير البحريني لدى بغداد صلاح المالكي وتأكيده التزام العراق بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية ، وتوفيرالأجواء الآمنة لها لأجل أداء مهامها.// انتهى //10:16ت م0019