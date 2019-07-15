مكة المكرمة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسعقدت مؤسسة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية اجتماعاً اليوم، مع مكتب المشاركة المجتمعية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة ، من أجل بحث سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والمستشفى وتعزيز دورهما في تفعيل المسؤولية المجتمعية لخدمة ضيوف الرحمن، ومساهمة المؤسسة بدعم البرامج والأنشطة التي تعدها المستشفى خلال موسم حج هذا العام وذلك بمقر المؤسسة بالعاصمة المقدسة.ونوه النائب الثاني لمؤسسة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية طارق محمود علوي، بالتعاون بين الجانبين، مؤكداً أن مؤسسة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية وبتوجيه ودعم من رئيس مجلس إدارتها المطوف رامي بن صالح لبني، تعمل مع الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وبناء شراكات فاعلة ترتقي بمستوى الخدمة المقدمة لهم.من جهته ثمن رئيس مكتب المشاركة المجتمعية بمستشفى النور التخصصي عبدالرحمن الزهراني، دور المؤسسة واسهاماتها في الأعمال المجتمعية التي تخدم ضيوف الرحمن.حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة المؤسسة المطوفة سحر عبدالقادر بنقش.// انتهى //10:55ت م0022