نيويورك 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسترأس مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي وفدًا من المركز والصندوق السعودي للتنميه للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال يومي 13 – 14 يوليو 2019 .حضر الاجتماع أكثر من 600 شخص من ممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والنقابات، والبرلمانات، والحكومات المحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية.وبحث المجتمعون بذل الجهود واستكمال البنية التكميلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.و تركز النقاش حول ملكية الدول الشريكة لأولويات التنمية مع التركيز على النتائج والشراكات الشاملة والمساءلة المتبادلة والشفافية.يذكر أن الشراكة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعال هي منتدى رفيع المستوى يضم الجهات المانحة الدولية والدول المستفيدة وله سكرتارية تضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، و سبق له أن عقد في كينيا عام 2016 و المكسيك في عام 2014 والاجتماع رفيع المستوى من أجل تعاون إنمائي فعال في بوسان بكوريا في عام 2011 واجتماع أجندة أكرا في عام 2008 وإعلان باريس في عام 2005.//انتهى//10:58ت م0024