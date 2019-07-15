إسلام آباد 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم نجاح الجولة الثانية من المحادثات بين باكستان والهند بشأن فتح معبر "كرتاربور" الحدودي بين البلدين.واهتمت بتشكيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لجنة تحقيق لتقصي الحقائق ومعرفة أسباب تعرض باكستان لغرامة مالية باهظة لشركة تعدين دولية بسبب إلغاء العقد معها، حيث ستعمل اللجنة على تحديد الشخصيات التي تسببت في إلحاق هذه الخسارة لباكستان.وتابعت تطورات الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية لإنهاء الحرب الجارية في هذا البلد منذ عقود.وتناقلت أنباء الخسائر التي سببتها العواصف الرملية في صحراء تهرباكر بإقليم السند جنوب باكستان.وأخبرت عن فوز المنتخب البريطاني ببطولة كأس العالم للعبة الكريكيت بعد أن هزم منتخب نيوزلندا الليلة الماضية.وأشارت إلى الزيارة المقررة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل وتوقع باكستان بأنها ستساهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.أفغانياً تناقلت إعلان الشرطة الأفغانية عن مقتل الصحفي الإذاعي نادر شاه بهجوم مسلح بإقليم باكتيا.وتطرقت أيضاً في الشأن الإقليمي إلى مقتل خمسة وثلاثين شخصاً وتضرر أكثر من 1.5 مليون شخص جراء الفيضانات في الهند.// انتهى //11:09ت م0025