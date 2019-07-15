جنين 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة قباطية أحدهم أسير محرر.وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حسن أيمن صمادي وهو أسير محرر، وأحمد عصام أبو الرب بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سامي مشارقة من مدينة جنين أثناء عودته من الأردن على معبر الكرامة، وتم نقله الى معسكر حوارة .//انتهى //11:10ت م0026