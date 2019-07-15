جيزان 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسبدأت أمس فعاليات المعرض الفني المتخصص لفناني وفنانات جازان من ذوي الاحتياجات الخاصة " لأجلكم " الذي ينظمه نادي جازان لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع نادي جازان الأدبي على مدى يومين، وذلك بصالة الفنون بالنادي الأدبي بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ورئيس النادي الأدبي حسن الصلهبي ورئيس نادي ذوي الاحتياجات الخاصة علي زارع.ووجد 10 من الفنانين والفنانات من ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة ملائمة لعرض أعمالهم الفنية أمام الحضور في المعرض المتخصص، المقام ضمن فعاليات البرنامج الصيفي " همة معاق " الذي ينفذه نادي جازان لذوي الاحتياجات الخاصة ويستمر حتى الـ20 من شهر ذي القعدة الحالي.وتابع الحضور بإعجاب الهمم العالية لذوي الاحتياجات الخاصة وقدرتهم على التغلب على كافة الصعاب وتقديم أعمال فنية متميزة، وسعيهم المستمر لتطوير أنفسهم بالتعلم والاطلاع والمشاركة في المعارض الفنية لزيادة خبراتهم وتوسيع تجربتهم الفنية.كما أقيمت ضمن فعاليات المعرض أمسية شعرية في قاعة الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي جازان الأدبي شارك فيها الشاعران علي هتان وريان حسن، من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدما خلالها نصوصًا شعرية متميزة وجدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.من جانبه أوضح مدير عام نادي جازان لذوي الاحتياجات الخاصة رشاد بن أحمد سالم أن المعرض الفني والأمسية الشعرية، تأتي ضمن البرنامج الصيفي " همة معاق " الذي انطلق بمقر نادي ذوي الاحتياجات الخاصة في الـ20 من شهر شوال الماضي بمشاركة 150 مستفيدًا ومستفيدة، مشيرًا إلى تنوع فعاليات البرنامج الصيفي من خلال المسابقات الرياضية في كرة القدم والطائرة وكرة السلة كراسي والطائرة جلوس للفئة الحركية وكرة الطاولة وألعاب القوى وكرة الهدف ولعبة بوتي، إلى جانب الفعاليات الثقافية والدورات التطويرية.وبين أن البرنامج الصيفي هدف إلى استثمار الأوقات من خلال البرامج المتخصصة والموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، واستنهاض الهمم العالية لديهم، ومنحهم الفرصة لممارسة هواياتهم وتعزيز جوانب الإبداع لديهم، لافتًا النظر إلى مساحة الإبداع الكبيرة التي قدمها المشاركون والمشاركات في البرنامج الصيفي " همة معاق " وبخاصة في مجال الفنون التشكيلية.// انتهى //12:24ت م0040