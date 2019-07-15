جيزان 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسيبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء غداً, تنفيذ فعاليات الدورة الشرعية للائمة والخطباء والمؤذنين, وذلك بعدد من جوامع ومساجد المنطقة.وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن الدورة تستهدف على مدى ثلاثة أيام الأئمة والخطباء والمؤذنين بمحافظات صامطة، والعارضة، والداير بني مالك، وفيفا، سعياً لتطوير مهارات وقدرات المشاركين في الدورة.وبين أن الدورة تأتي ضمن البرامج النوعية المواجهة لمنسوبي المساجد وفرع الوزارة بالمنطقة التي ينفذها الفرع، بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, ومتابعة دائمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //12:45ت م0043