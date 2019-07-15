الرباط 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم الأزمة المستمرة بين إيران و بريطانيا، بعد احتجاز السلطات البريطانية لناقلة نفط إيرانية في منطقة جبل طارق.وتناقلت إبلاغ وزير الخارجية البريطاني لنظيره الإيراني ان بلاده ستسهل الافراج عن الناقلة الايرانية، إذا حصلت على ضمانات بانها لن تتوجه الى سوريا.وواصلت مواكبتها لفصول الأزمة السودانية، مبرزة الأجواء التي عاشتها البلاد امس مع خروج السودانيين في مسيرات كبرى لتابين ضحايا فض الاعتصام في الخرطوم.وفي فصول أزمة الهجرة غير الشرعية بالمتوسط، أوردت الصحف دعوة الأمم المتحدة للدول الأوروبية والدول المستقبلة للمهاجرين و اللاجئين غير الشرعيين، إلى تنظيم حملات إنقاذ جديدة لللاجئين في مياه البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //12:47ت م0044