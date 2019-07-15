اجتماعي / برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج في السيح الأحد القادم
الاثنين 1440/11/12 هـ الموافق 2019/07/15 م واس
السيح 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واس
تقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج الأحد القادم ، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المقبلين على الزواج ، وذلك في قاعة الجمعية بمقرها الرئيس بمدينة السيح.
ويتناول البرنامج، الذي ينفذه المدرب محمد المضياني ويستمر يومين، الجوانب النفسية للزوجين، ومفاتيح السعادة الزوجية ، وفنون ومهارات حل المشكلات الزوجية.
ويأتي البرنامج ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة وتوعية المقبلين على الزواج بأمور حياتهم الزوجية من الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والصحية.
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12:48ت م
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