السيح 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واستقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج الأحد القادم ، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المقبلين على الزواج ، وذلك في قاعة الجمعية بمقرها الرئيس بمدينة السيح.‏ ويتناول البرنامج، الذي ينفذه المدرب محمد المضياني ويستمر يومين، الجوانب النفسية للزوجين، ومفاتيح السعادة الزوجية ، وفنون ومهارات حل المشكلات الزوجية.ويأتي البرنامج ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة وتوعية المقبلين على الزواج بأمور حياتهم الزوجية من الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والصحية.// انتهى //12:48ت م0046