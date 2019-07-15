القدس المحتلة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم سبعة أسرى فلسطينيين محررين من مدينة القدس المحتلة.ووفقا لرئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين في القدس أمجد أبو عصب الذي قال بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أحمد غزالة من البلدة القديمة، ومحمد مأمون الرازم من حي رأس العامود ببلدة سلوان، وعميرة عميرة وعبيدة عميرة ومحمد ابراهيم دويات من صور باهر، ومحمد ماهر الكركي من حي جبل الزيتون/الطور، وعلي الفقيه من بلدة قطنّة، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.//انتهى //12:48ت م0047