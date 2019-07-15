القاهرة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسبدأت اللجنة الدائمة للإعلام العربي أعمال دورتها العادية الـ "93" اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، ومشاركة وكلاء وزارات الإعلام في الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية.ويتضمن جدول أعمال الدورة ١٨ بنداً، تمهيدًا لعرضها على الدورة الـ "11" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد غدا الثلاثاء، ورفعها إلى الدورة الـ "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب الأربعاء المقبل.وجاء موضوع القضية الفلسطينية في مقدمة بنود الاجتماع كونها إحدى البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس والتي لازالت تعد القضية المركزية للأمة العربية خاصة في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.ومن المنتظر اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.كما ستتم مناقشة "خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج" بوصفه بندًا دائمًا على جدول الأعمال، وستعمل اللجنة في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط بها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي: القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.ويتضمن جدول الأعمال كذلك عدداً من البنود المهمة الأخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، إضافة إلى موضوعات أخرى.وستناقش اللجنة بندًا جديدًا وهو إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية وهو مجال جديد للدارسة يهدف للحماية من الأثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.حضر الاجتماع مدير إدارة العمليات الإعلامية مسؤول ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي بن مرزوق العمري وعدد من ممثلي الهيئات والاتحادات الإعلامية العربية.// انتهى //12:50ت م0048