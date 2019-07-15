أبها 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات "اللقاء العلمي المشترك الأول للأمراض المعدية ومكافحة العدوى" الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب وبالتعاون مع مستشفى "الحياة" الوطني وذلك بفندق قصر أبها.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور علي بن عامر الشهري أن اللقاء الذي يقام خلال الفترة من ( 12 - 15 ذي القعدة 1440 هـ) ،يهدف إلى جمع المختصين في مجالات الأمراض المعدية ومكافحة العدوى والتعقيم من جميع مناطق المملكة ومن القطاعات المهتمة بتقديم الرعاية الصحية للمجتمع من خلال التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة وذلك لتبادل الخبرات وعرض الأفكار وطرح المستجدات ، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية لمواكبة التطورات المتلاحقة في هذه المجالات.وأشار الشهري إلى أن اللقاء الذي يتحدث فيه عدد من الاستشاريين والأخصائيين معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 30 ساعة ، ويشتمل على محاضرات علمية وورش عمل مختلفة.// انتهى //14:11ت م0079