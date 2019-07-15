بريدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأعلنت أمانة جائزة عبد الله السليمان الدولية للإبداع العلمي في النخيل والتمور «جود»، التي تقام تحت إشراف كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، عن تمديد فترة استقبال المشاركات وطلبات الترشح للنسخة الثانية من الجائزة بفئاتها المختلفة، حتى الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة لاستيفاء شروط المسابقة وتقديم أبحاثهم العلمية في مجال تطوير زراعة النخيل والصناعات القائمة على منتجاتها من التمور.وتهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع القدرات والتقنيات العلمية، ونشر ثقافة الاهتمام بالنخيل والتمور على المستويَيْن المحلي والعالمي ، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به أمانة الجائزة لتعزيز هذا المجال وتنميته من خلال هذه المبادرة الرائدة النافعة التي تسعى إلى تشجيع المنتجين والمصدرين والمسوقين والمؤسسات والجمعيات المتخصصة، وتحفيزها لهذه البيئة التنافسية لأثر الإنتاج العلمي في مجالات النخيل والتمور.وأوضح المدير التنفيذي للجائزة عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة الدكتور عبدالله السحيم أن أمانة الجائزة انطلاقاً من مسؤوليتها في الارتقاء بمستوى المسابقة وتطوير مخرجاتها، وقفت عند رغبة بعض المتقدمين في تمديد فترة استلام البحوث والمشاركات المختلفة حتى يتسنى لهم تقديمها بأكمل وجه، مما يجعلهم ينافسون بشكل جيد ورفع مستوى التنافس على هذه الجائزة الدولية التي شهدت في العام الماضي تنافسا قويا بين عدد كبير من الباحثين والخبراء في مجال النخيل والتمور.وأضاف "السحيم"، أن جائزة «جود» تعد من أضخم المسابقات العلمية والبحثية بمجال النخيل والتمور في المملكة، حيث تصل جوائزها إلى مليون ريال موزعة على أربعة محاور وهي؛ جائزة العمل الإبداعي وجائزة العالم المتميز، بالإضافة إلى جائزة للإنتاج المتميز، وجائزة التميز في مكافحة السوسة الحمراء .يذكر أن أمانة الجائزة كانت قد أعلنت عن الشروط والإجراءات الخاصة بالتقديم على الجائزة والتي تقبل طلبات الترشيح من كافة أنحاء العالم، من خلال استمارة التسجيل الإلكتروني على الموقع الإليكتروني للجائزة على شبكة الإنترنت، مع تقديم نسخة من السيرة الذاتية للمرشح وصورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر، وإرفاق العمل أو البحث المرشح مع نسخة من السيرة الذاتية المختصرة للمرشح (pdf).// انتهى //14:13ت م0080