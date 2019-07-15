بريدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسانطلقت أمس ، قوافل طب الأسنان التطوعية إلى محافظة النبهانية ، التي تنظمها جامعة القصيم، ممثلة في كلية طب الأسنان، حيث بدأت تقديم خدماتها الصحية والتوعوية لأهالي المحافظة في مستشفى النبهانية العام.وسجلت قوافل الجامعة لطب الأسنان خلال الساعات الأولى من انطلاقها، فحص عدد ١٠٠ حالة بمختلف التخصصات للرجال والنساء ، وتستمر قوافل طب الأسنان في تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية والوقائية حول صحة الفم والأسنان لأهالي المحافظة حتى يوم الخميس القادم على مدار أيام الأسبوع من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، لضمان الوصول بهذه الخدمات لأكبر عدد من أهالي المحافظة.// انتهى //14:13ت م0081