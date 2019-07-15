جيزان 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واسنفذ نادي الحي التعليمي الترفيهي بقرية الاساملة التابع للإدارة العامة للتعليم بجازان للبنات اليوم , دورة تدريبية تحت عنوان " تدريب المدربين TOT" وذلك بمقر النادي.وأوضحت قائدة النادي أمل حيدر أن الدورة التي نفذتها المدربة سحر أحمد هدفت لتعريف المشاركات فيها من المشرفات التربويات وقائدات المدارس والمعلمات والمهتمات بالنهج الاحترافي في التدريب والتعليم , بأهم المعارف والمهارات التي تتبناها الاتجاهات الحديثة في التدريب والتي تحقق الفائدة لكل من المدرب والمتدرب على حد سواء.وبينت أن الدورة ستشهد تنفيذ العديد من ورش العمل والتدريبات العملية سعياً للاستفادة الكاملة من الدورة وما تسعى لتحقيقه من أهداف.//انتهى//14:14ت م0082