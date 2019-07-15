عرعر 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير المعهد العلمي بعرعر أحمد بن سالم العنزي.وتسلم سموه خلال الاستقبال تقرير عن الأنشطة الصيفية للمعهد.وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, أهمية استغلال أوقات الشباب بالبرامج التربوية والفكرية والرياضية الهادفة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لدينهم ومجتمعهم، وتهيئة البيئة التربوية السليمة لتوجيه الشباب التوجيه الوسطي الصحيح المعتدل، وتعزيز مستوى الانتماء للوطن من خلال بث روح المواطنة الصالحة، وتوعية الشباب بدورهم وواجبهم في تحقيق تنمية الوطن من خلال التعريف ببرامج ومرتكزات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.وثمن سموه, الدور الرائد الذي تضطلع به المعاهد العلمية في نشر الوسطية والاعتدال وتطبيق المنهج السليم في مختلف مقرراتها العلمية والعملية والعمل على إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز حماية أبنائنا الطلاب وانتمائهم لدينهم ووطنهم .من جهته، أعرب العنزي باسمه ونيابة عن منسوبي المعهد العلمي والمعلمين والطلاب, عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من اهتمام ورعاية للمعاهد العلمية بالمنطقة والمنتسبين إليه.// انتهى //14:15ت م0084