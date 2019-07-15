الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واستُنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة دورتين تدريبيتين للمشاركين في البرنامج بالتعاون مع جامعة نايف العربية، وذلك بالقاعة الرئيسية بالوزارة، ويشارك فيها أكثر من (100) موظفاً من العاملين بالبرنامج .وتقام الدورة الأولى تحت عنوان :( إدارة تنظيم الحشود) يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ذي القعدة 1440هـ، وفي يوم الخميس الخامس عشر من الشهر نفسه تقام دورة بعنوان :( فنون التعامل مع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين) ، يقدمها عدد من المدربين المعتمدين في مجال التطوير والتدريب.وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري أن الوزارة تعمل على كل مايحقق أهداف البرامج وتطلعات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه الدورات التدريبية موجهة للعاملين لخدمة المستضافين لأخذ المهارات اللازمة للرقى بالخدمات التي يقدمها البرنامج وبناء قوى بشرية مدربة تواكب المستجدات والمهارات في تقديم الخدمة.وبين التويجري أن هذه الدورات تأتي في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية للرقي بالخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.// انتهى //14:16ت م0085