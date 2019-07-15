جيزان 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واسيبدأ الرحالة هادي بن أحمد دايلي، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، رحلة برية من جازان إلى الرياض تستمر خمسة أيام عبر مركبة وعربة خاصة، للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يشهده الوطن من نهضة تنموية متسارعة، وإظهاراً لنعمة الأمن والأمان التي ينعم بها الوطن ويعيشها المواطن والمقيم في مختلف مناطقه ومحافظاته.و تشهد الرحلة غرس 1500 شتلة من نبات الفل الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته، وذلك على طول مسار الرحلة.// انتهى //14:24ت م0089