جدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة ، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مديرو القطاعات الأمنية بمحافظات المنطقة .وثمّن سموه جهود رجال الأمن الهادفة للمحافظة على الأمن ومقدرات الوطن وساكنيه، فيما عبرّ قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة عن شكرهم لسموه ، مؤكدين حرصهم على العمل لخدمة الدين والوطن .// انتهى //14:26ت م0092