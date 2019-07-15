عام / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير شرطة منطقة مكة المكرمة
الاثنين 1440/11/12 هـ الموافق 2019/07/15 م واس
جدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة ، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مديرو القطاعات الأمنية بمحافظات المنطقة .
وثمّن سموه جهود رجال الأمن الهادفة للمحافظة على الأمن ومقدرات الوطن وساكنيه، فيما عبرّ قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة عن شكرهم لسموه ، مؤكدين حرصهم على العمل لخدمة الدين والوطن .
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