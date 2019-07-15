القاهرة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأكد المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي في كلمته الافتتاحية للجنة في اجتماع دورتها ٩٣ بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أهمية البنود ال ١٨ التي سيتم مناقشتها اليوم للرفع بتوصياتها لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والاجتماع الوزاري لوزراء الإعلام العرب بالقاهرة.وقال الدكتور خالد الغامدي: "نجتمع اليوم في إطار العمل العربي المشترك لمناقشة ثمانية عشر بنداً تصب كلها نحو تفعيل ذلك العمل الإعلامي العربي المشترك بما يتناسب مع تطلعات الدول العربية من جهة والتحديات التي تواجهها من جهة أخرى.وشدد على أهمية جميع البنود المعروضة أمام اجتماع اليوم، متطلعاً إلى مساهمة جميع أعضاء اللجنة الأفاضل نحو إثراء عملنا ومن ثم الرفع بنتائج ذلك إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب ومن ثم أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم الأربعاء القادم.ورأى رئيس اللجنة في كلمته أن التحديات التي تواجهها أمتنا العربية اليوم تقتضي منا وأكثر من أي وقت مضى أن يتم تركيز جهودنا وتوحيد صفوفنا في سبيل أن يرقى العمل الإعلامي العربي المشترك لما فيه مصلحة الأمة العربية وما يسهم في تأثير المنظومة الإعلامية العربية إقليمياً ودولياً.ونبه رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي على الأهمية التي تحظى بها جميع البنود المعروضة أمام اجتماع اليوم إبتداءً من قضيتنا الأولى المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي يتم استعراضها ضمن البند الأول من بنود جدول الأعمال، كما يحظى بند دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب بأهمية كبرى لمجابهة إعلام الإرهاب وداعميه مقروءاً ومرئياً ومسموعاً، ويعول كثيراً على ما تتخذه الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات إعلامياً في سبيل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030م، والتحرك الإعلامي العربي في الخارج في سبيل إيصال وجهة نظرنا للغير والتأثير على محيطنا الخارجي بما فيها مصلحتنا.وشدد الدكتور خالد الغامدي على أهمية بند ميثاق الشرف الإعلامي الذي سيكون له دور ايجابي في مصداقية المحتوى الإعلامي.وأعرب في ختام كلمته عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في سبيل تحقيق تطلعات وإنجاز أعمال اللجنة بكل يسر وكفاءة خدمة للعمل الإعلامي العربي المشترك.من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الاعلام السفير بدر الدين علالي في كلمته أمام اللجنة التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم أن جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد من الموضوعات المهمة بعضها دائم والبعض الآخر من المستجدات، معرباً عن تطلعه للتوصل لمشاريع توصيات لعرضها على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه غداً.وأكد أن هذه الموضوعات تعكس اهتمامات المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة ولا زالت تحتل الصدارة بالنظر إلى أمن واستقرار وتنمية المنطقة، موضحًا أن القضية الفلسطينية لازالت تشكل القضية المركزية ومواجهة التهديدات الارهابية وتصحيح صورة العرب لدى الغرب والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأشار علالي إلى أن هذه الموضوعات تمثل أولويات تمثل الاستراتيجية العربية الإعلامية إضافة إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي إلى مستوى أعلى شكلًا ومضمونًا ليواكب التطورات التكنولوجية السريعة في هذا المجال ليقوم بالمساهمة الفعالة في برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.وخلص الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام إلى القول بأن إدراج موضوعي ميثاق الشرف الاعلامي والتربية الإعلامية في جدول الأعمال يكتسب اهمية بالغة ويكرس اهداف الموضوعية والمصداقية للإعلام العربي في ظل ما يشهده الإعلام في الآونة الاخيرة من تجاوزات سلوكية وانتشار الأخبار المزيفة.كما عبر عن شكره وامتنانه للدكتور خالد الغامدي رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي لجهوده المبذولة في إدارة اجتماعات اللجنة منذ بداية ترؤسه لها.// انتهى // ‫ ‬14:39ت م0093