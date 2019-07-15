القاهرة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالقاهرة، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية مايرون بريليانت الذي يزور مصر حاليًا.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له عقب اللقاء، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.وأشار إلى أن شكري أكد على تقدير مصر لدور غرفة التجارة الأمريكية في ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يعد أحد أهم دعائم العلاقات الاستراتيجية الممتدة التي تربط بين البلدين.وشدد شكري على أهمية زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر في ظل الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي تتيحها السوق المصرية، والتي تعكس المناخ الاستثماري الذي هيأته الإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية.// انتهى //16:17ت م0125