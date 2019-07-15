جدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واسنوه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله - ، باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة ، وكذلك توجيهاته -أيده الله- ، باستضافة 1000 حاج وحاجة من فلسطين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440 هـ .وأشار العثيمين إلى أن هذا التوجيه من قِبل خادم الحرمين الشريفين يؤكد على اهتمام المملكة العربية السعودية وقيادتها بخدمة الأمة الإسلامية وعنايتهما بالمسلمين من أجل أداء شعائرهم ، وواجباتهم بكل يسرٍ وسهولة وأمن ، لافتًا الانتباه إلى أن الجميع يلمس الخدمات الجبّارة التي تقدّمها قيادة المملكة في مشاريعها سواءً كان في المسجد الحرام بمكة المكرمة ، أو بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن هذه الاستضافة الكريمة للحجاج تُعزّز من التضامن الإسلامي ، وتدعم أواصر الأخوّة المبنية على تعالم الدين الحنيف ، وتدل على المكانة الروحية للمملكة العربية السعودية في وجدان قُرابة مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.// انتهى //16:19ت م0126