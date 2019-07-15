حج / العثيمين ينوه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة حجاج من دول العالم
الاثنين 1440/11/12 هـ الموافق 2019/07/15 م واس
جدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واس
نوه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله - ، باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة ، وكذلك توجيهاته -أيده الله- ، باستضافة 1000 حاج وحاجة من فلسطين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440 هـ .
وأشار العثيمين إلى أن هذا التوجيه من قِبل خادم الحرمين الشريفين يؤكد على اهتمام المملكة العربية السعودية وقيادتها بخدمة الأمة الإسلامية وعنايتهما بالمسلمين من أجل أداء شعائرهم ، وواجباتهم بكل يسرٍ وسهولة وأمن ، لافتًا الانتباه إلى أن الجميع يلمس الخدمات الجبّارة التي تقدّمها قيادة المملكة في مشاريعها سواءً كان في المسجد الحرام بمكة المكرمة ، أو بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.
وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن هذه الاستضافة الكريمة للحجاج تُعزّز من التضامن الإسلامي ، وتدعم أواصر الأخوّة المبنية على تعالم الدين الحنيف ، وتدل على المكانة الروحية للمملكة العربية السعودية في وجدان قُرابة مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.
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16:19ت م
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