أبها 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساختتمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بوحدة الأمن الفكري بالرئاسة، ورشة عمل بعنوان "تطوير برامج وفعاليات ملتقى الانتماء واللحمة الوطنية"، التي عقدت في جامعة الملك خالد بمدينة أبها مؤخراً لمدة يومين، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري.وتهدف الورشة التي شارك فيها ٢٥ منسقاً للأمن الفكري من مختلف فروع الرئاسة العامة وإداراتها، إلى الوصول لمخرجات تطوير برامج وملتقيات الأمن الفكري، وذلك من خلال ما تسعى إليه الرئاسة العامة بتوظيف وسائل التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في برامج الأمن الفكري، إلى جانب الاستفادة من مقترحات ومرئيات المشاركين في تطوير برامج وملتقيات الأمن الفكري.وناقشت ورشة العمل مدخل إلى الجوانب الشرعية والنظامية لعمل الرئاسة العامة في تحقيق الأمن الفكري، ومناقشة برنامج ملتقى الانتماء واللحمة الوطنية، وطرح مقترحات ومرئيات لتطوير العمل واختتمت بالنتائج والتوصيات لحلقة النقاش.يذكر أن الرئاسة العامة تقيم برامج الأمن الفكري في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بإشراف ومتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //16:19ت م0127