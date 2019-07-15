الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي للوقوف على جاهزية المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة خلال موسم حج هذا العام (1440هـ) ، ستقوم الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي يوم الأربعاء 1440/11/14هـ بتنفيذ تجربة امنية افتراضية بالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بمسار قطار الحرمين السريع، بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.ويأتي تنفيذ هذه التجربة في إطار الاهتمام بأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار .// للصحف فقط // // انتهى //16:20ت م0129