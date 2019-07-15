إسلام آباد 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسشهد مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم تراجعاً قياسياً بنسبة 2.17% أي ما يعادل 714 نقطة، وأقفل عند مستوى 32958 نقطة.وبلغ حجم التداول 52230130 سهماً نفذت في 292 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 35 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 247 شركة، واستقرت قيمة أسهم 10 شركات.وتصدرت أسهم شركات الأسمنت والتكنولوجيا والاتصالات في السيطرة على التداول الإيجابي في البورصة، في حين شهدت أسهم شركات تجميع السيارات والمواد الكيميائية وقطاع الخدمات تراجعاً واضحاً في قيمتها السوقية.// انتهى //16:20ت م0130