عرعر 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واستواصل جامعة الحدود الشمالية برامجها الصيفية ضمن مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وبناءً على توجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري بتسخير كافة إمكانات الجامعة لتحقيق أهداف المبادرة، في استثمار أوقات فراغ الشباب في مختلف المجالات التعليمية والتثقيفية والتوعوية, نظمت الجامعة أمس دورة تدريبية بعنوان " تصميم وبرمجة تطبيقات الجوال " قدمها مشرف المبادرة في الجامعة عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة الدكتور مهند المطيري وذلك في القاعة التدريبية وتقدم مجاناً لشطري الرجال والنساء، وذلك بمبنى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في عرعر .وتهدف الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام، إلى تقديم شرح عن تطبيقات الجوال في نظام الأندرويد والأبل، وسيتمكن المتلقي من تحميل كل البرمجيات الخاصة بتصميم التطبيقات مع أمثلة على تطبيقات جاهزة بالإمكان تعديلها، ولا تتطلب هذه الدورة معرفة مسبقة بالبرمجة.كما تقدم الدورة شرحاً عن كيفية تبني تطبيق موجه لنظام تشغيل، ومعرفة البنية الداخلية لحياة التطبيق، وتركيب أدوات التطوير وحزمة المطورين، والتعامل مع بيئة التطوير، وبناء أول تطبيق في الدورة، وبناء مشروع تطبيق من خلال أسطر الأوامر، وتشغيل واختبار التطبيق على المحاكي، وإعداد المحاكي وتشغيله والتعامل معه من خلال أسطر الأوامر، وبناء التطبيق الأول بدون كود، وكيفية تسويق وإتاحة التطبيق للجمهور .// انتهى //16:22ت م0131