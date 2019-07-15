الدمام 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية أمس, محاضرة بعنوان "أخلاق رجل الأمن في خدمة ضيوف الرحمن", قدمها رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الدمام فضيلة الشيخ عبدالعزيز الشهري, ذلك بمقر قيادة أمن المنشآت بالمنطقة .وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج الكلمات والمشاركات التوعوية في خطة الرئاسة العامة للتوعية والتوجيه في إطار جهود الهيئة لتفعيل المناشط المختلفة في التوعية والتوجيه لدى القطاعات المختلفة.// انتهى //16:23ت م0132