نجران 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأصدر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، قرارًا باعتماد تعيين الشيخ مانع بن جابر بن نصيب شيخًا لشمل مواجد يام.وأعرب سموه عن تمنياته للشيخ بن نصيب بالتوفيق والسداد، وأن يعينه المولى على أداء الأمانة تجاه الوطن، والمحافظة على لمّ الشمل وخدمة المجتمع الكريم.من جهته أكد الشيخ بن نصيب، باسمه ونيابة عن أفراد القبيلة، حبهم وولاءهم للقيادة الرشيدة، وعلى تقديم الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم الملك والوطن، معبرًا عن شكره لسمو أمير المنطقة على جهوده في تكريس الوحدة الوطنية، وتعزيز اللحمة بين أبناء المجتمع.// انتهى //17:06ت م0145