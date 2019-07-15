الخرطوم 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسنظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية التي تتخذ من الخرطوم مقراً لها في وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية الدورة التدريبية القطرية حول الاستزراع السمكي في المياه العذبة التي تستمر حتى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 17 من الكوادر المتخصصة في القطاع السمكي بالدول العربية.وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم في الخرطوم إن الدورة تشمل اختيار الأنواع المستزرعة الأسس العامة لتصنيف نظم الاستزراع المائي، نوع التصاميم الهندسية المستخدمة، إستراتيجية إدارة مياه الاستزراع وتصميم وبناء الأحواض وقناة تصريف المياه، غذاء وتغذية الأسماك المستزرعة، مكونات علائق الأسماك، كيفية حساب تركيب علائق الأسماك، مهام العمل في المزارع السمكية، أهم أنواع الأسماك المستزرعة في المياه العذبة، إضافة إلى زيارة ميدانية إلى بعض المزارع السمكية بالأردن.مما يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية قد أنشأت مطلع العام 2014 الشبكة العربية لتربية الأحياء المائية التي تضم في عضويتها جميع الدول العربية وتعد المنبر العربي للخبراء والمختصين لتطوير قطاع الثروة السمكية في الدول العربية.// انتهى //17:10ت م0146