جدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال في كندا، للمرة الخامسة على التوالي البرنامج التنفيذي تحت عنوان "التفكير الاستراتيجي والقيادة الاستطلاعية المرنة وتطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار"، والمزمع عقده خلال الفترة من 5 – 6 نوفمبر 2019م في المنامة بمملكة البحرين.وتمتد جلسات عمل البرنامج على مدى يومين متتالين للتركيز على مواضيع التفكير الاستراتيجي، والقيادة الاستطلاعية المرنة، بالإضافة إلى سبل تطبيق ابتكارات التكنولوجيا المالية المتنوعة من خلال استراتيجية التعلم بالممارسة والتطبيق، فيما سيتم في هذا العام وبشكل خاص، إجراء استبيان قبل عقد البرنامج التنفيذي لقياس مدى اهتمام المشاركين لاكتساب وتنمية مهارات القيادة الاستطلاعية المرنة والاستفادة من رأي ووجهات نظر قادة الصناعة المالية الإسلامية في هذا الخصوص.ويمثل البرنامج التنفيذي للإدارات العليا أحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الثالث الخاص بالتأهيل والتمكين المهني، الذي من خلاله يسعى المجلس العام لتطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية.ويهدف البرنامج إلى توفير منصات تدريبية ومهنية رفيعة المستوى تدعم نمو وتطوير الموارد البشرية وتجمع المتخصصين في هذه الصناعة لإثراء الحوار وتعزيز تبادل المعرفة حول المسائل المهمة في الصناعة، وتم تصميم البرنامج ليتناسب مع متطلبات أعضاء مجلس الإدارات والمدراء التنفيذيين ورؤساء الأقسام في المؤسسات المالية ومؤسسات الخدمات الاستراتيجية والاستشارية وكذلك أعضاء الهيئات التنظيمية.ودعا المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى التسجيل بالبرنامج التنفيذي خلال أو قبل تاريخ 18 أغسطس 2019م، للحصول على الخصم الخاص بالتسجيل المبكر، في حين سيحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة من قبل المجلس العام وكلية آيفي لإدارة الأعمال.يذكر أن البرنامج التنفيذي يشكل مزيجاً بين الحالات العملية وأحدث الدراسات حول التفكير الاستراتيجي، والابتكار والتكنولوجيا المالية في نطاق خدمات الصناعة المالية الإسلامية، إلى جانب جلسة تبادل الخبرات بين المشاركين حول الاستدامة ومسؤولية المؤسسات المالية الإسلامية لضمان أعلى المعايير الأخلاقية في المعاملات المالية.// انتهى //17:15ت م0148