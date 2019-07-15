تبوك 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسعقدت مؤسسة الراجحي للتمويل التنموي بالتعاون مع جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بمنطقة تبوك مؤخرًا "الدورة التأسيسية للتمويل الأصغر" للبدء بانطلاق مبادرة تمكين من مؤسسة الراجحي للتمويل التنموي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي بالمنطقة, وتستمر لمدة 5 أيام.وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية نوف عويض العطوي أن هذه الدورة عبارة عن دورة تأهيلية مقدمة من مؤسسة الراجحي للموظفات بغرض تأهيلهن للبدء بالعمل في مبادرة تمكين التي ترعاها الجمعية, كما خصصت الدورة كادر وظيفي لهذا الغرض، حيث سيتم البدء بتمويل الأسر المنتجة لدعم مشاريعهم الصغيرة وتمويلها حسب معايير معينه, وسيعلن عن طريقة التسجيل وتفاصيل المبادرة لاحقًا.وأكدت العطوي أن الجمعية تشهد تطورًا في خدماتها وخاصة في مجال تحويل الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج من خلال توفير دورات تدريبية وتطور مهاراتهم، بغرض تحسين إمكانات تلك الأسرة وزيادة دخلها لرفع في مستواهم المعيشي، حيث أنها تعقد العديد من الشراكات المجتمعية بهدف دعم برامج الجمعية وتمكينها من ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع و تحويله إلى واقع عملي.// انتهى //17:15ت م0149