القدس المحتلة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الاسرائيل.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان عشرات من عصابات المستوطنين اليهود نفذوا جولات استفزازية في أرجاء المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه، واستمعوا الى شروحات حول أُكذوبة الهيكل المزعوم.// انتهى //17:24ت م0151