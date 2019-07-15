الخرطوم 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسبدأ المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث اليوم، زيارة رسمية إلى السودان، وانخرط فور وصوله في محادثات مكثفة مع عدد من الأطراف المهمة بدأها برئيس حزب الأمة الصادق المهدي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين المجلس العسكري وقوى الحُرية والتغيير والدور الذي يمكن أن تضطلع واشنطن به للتوصل لتفاهمات تقود للتوقيع على الوثيقة النهائية لتحقيق السلام والاستقرار بتشكيل حكومة مدنية.وأبلغ المهدي المسؤول الأمريكي أن مساعي حزب الأمة بجانب وجوده داخل نداء السودان ماض نحو تحقيق التوافق بين الطرفين.ومن المنتظر أن يلتقي المبعوث الأمريكي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحُرية والتغيير ومسؤولين بوزارة الخارجية.// انتهى //17:29ت م0152