تبوك 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسينظم فريق ارتقاء التطوعي بمحافظة حقل بالتعاون مع أندية الحي غداً, دورة تدريبية خاصة بالنساء بعنوان "أنماط الشخصية ومفاتيحها"، وذلك بنادي الحي بالمتوسطة الأولى بالمحافظة.وأوضح الفريق أن الدورة تأتي ضمن حزمة من الدورات المجانية التي يتبناها الفريق بالمحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية التي تهدف إلى كسب المهارات وتنمية القدرات التي تفيد المشاركات علمياً وعملياً في مختلف المجالات.وتركز الدورة التي تقدمها صباح الشامان على عدد من المحاور والمفاهيم أهمها التمييز بين أنماط الشخصيات والسمات والسلوكيات التي تتصف بها، وتحديد حاجة الفرد إلى الذكاء العاطفي في إدارة مشاعره ومشاعر الآخرين ومعرفة أهمية ملاحظة الغير عليه والتعرف على صفاتهم.// انتهى //17:49ت م0155