الرباط 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسالتقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المغربية، عبد الله بن سعد الغريري، بمكتبه بمقر السفارة بالرباط اليوم، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الارهاب نائب الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف المغربية عبد القادر الشنتوف .وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالاضافة إلى التنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.// انتهى //17:51ت م0156