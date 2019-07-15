الخرطوم 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث الذي يزور الخرطوم حالياً.وتناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.وأوضح المبعوث الأمريكي في تصريحات صحفية: أن اللقاء كان جيداً ومثمرًا، معبراً عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومه بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل.وكشف المبعوث الأمريكى بأنه بصدد التحدث إلى جميع الأطراف في هذا الشأن.وأكد أن الولايات المتحدة مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية وأنها تريد أن ترى السودان قد تجاوز المرحله الحالية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء السودان الدوليين الآخرين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقا في هذا الشأن، حتى يتسنى دعمهم من قبل المجتمع الدولي.// انتهى //18:41ت م0170